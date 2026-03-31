Депутат Оглоблина рассказала, когда в России нормализуются цены на яйца

Стоимость яиц в России нормализуется в конце апреля — начале мая. Об этом во вторник, 31 марта, рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина.

— Рост цен на яйца перед Пасхой — классическое явление спроса, которое повторяется каждый год. По прогнозам экспертов, цены вернутся на привычный уровень в конце апреля — начале мая, — добавила она.

Парламентарий также подчеркнула, что в стране не наблюдается дефицита яиц, производство продукта выросло только за первые месяцы 2026 года на 2,7 процента.

Несмотря на это, перед праздником миллионы семей закупают яйца в больших количествах, создавая пиковую нагрузку на рынок, передает ТАСС.

Недавно Россия вошла в десятку крупнейших производителей яиц в мире, заняв седьмое место в рейтинге, о чем свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Православные россияне активно готовятся к Пасхе, планируя накрыть праздничный стол. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, сколько стоят необходимые продукты и почему цена на них растет.

