Врачи спасли свердловчанина, у которого за ночь три раза остановилось сердце

Свердловские врачи спасли жизнь многодетного отца из Серова, у которого три раза за ночь остановилось сердце. Мужчину в крайне тяжелом состоянии доставили в городскую больницу № 4 Нижнего Тагила.
Для нормализации ритма сердца врачи решили установить мужчине кардиостимулятор. Однако операция осложнялась тем, что у серовчанина другая анатомия сердца — у него один желудочек вместо двух.
— Единственный желудочек в сердце мужчины выполняет функции сразу двух камер, из-за чего венозная и артериальная кровь смешиваются, органы недополучают кислород. В таком случае даже кратковременная аритмия способна привести к мгновенной остановке кровообращения, — рассказали в пресс-службе свердловского Минздрава.
Медикам пришлось менять подход прямо в процессе вмешательства. Из-за другого строения органа установка кардиостимулятора потребовала точечной навигации со стороны врачей и настройки импланта. Вся операция заняла около 40 минут.
После установки кардиостимулятора сердечный ритм мужчины стабилизировался.
— Я думал только о детях, младшему всего три года. Нужно жить дальше. Ради семьи согласился на срочное вмешательство, — рассказал серовчанин.
Сейчас мужчина уже вернулся домой к семье. Постепенно он восстанавливается и возвращается к привычной жизни.