Жительница Железногорска без прав насмерть сбила женщину, переходившую дорогу в неположенном месте

Накануне в Железногорске на проспекте Ленинградском 34-летняя девушка за рулем BMW сбила женщину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте до приезда скорой помощи. Инспекторы выяснили, что виновница гибели человека никогда не училась в автошколе и не получала водительское удостоверение. Напомним, также 30 марта пьяная красноярская автолюбительница уснула за рулем и сломала светофор.