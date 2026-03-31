Петербуржцы смогут жаловаться в Роспотребнадзор на неприятный запах на улице

Обращения жителей учитывают при составлении графика передвижной лаборатории.

Источник: Комсомольская правда

Жители Петербурга, почувствовавшие неприятный запах на улице, могут обратиться в экологическую службу. Комитет по природопользованию опубликовал рекомендации после жалобы горожанки из Кировского района, которая пожаловалась, что не может открыть окно из-за зловония.

— При появлении резкого запаха в городе можно круглосуточно звонить в Мобильную экологическую дежурную службу по телефону 417−59−36. Обращения жителей учитывают при формировании графика выезда передвижной лаборатории, которая проводит замеры загрязнения воздуха, — отметили в пресс-службе Комитета.

Если горожане считают, что их право на благоприятную окружающую среду нарушено, специалисты рекомендуют обращаться в Роспотребнадзор. Именно это ведомство контролирует воздействие физических факторов на здоровье населения.