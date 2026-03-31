В Красноярске обработали от грызунов более 30 тыс. кв. м складов

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» провели дератизацию складских помещений на общей площади более 32 тыс. кв. м.

Как сообщил начальник профильного отдела Александр Шустов, в работе использовались препараты, эффективные против мышевидных грызунов, которые представляют угрозу для зерна и продукции его переработки при хранении.

Мероприятия направлены на защиту сельхозпродукции и предотвращение распространения вредителей в местах хранения и на прилегающих территориях. Специалисты отмечают, что пик размножения грызунов приходится на весну, а их массовое перемещение в склады — на осенний период.

В качестве профилактики рекомендуется регулярно очищать территории от мусора и отходов, устранять источники влаги, а также заделывать щели и отверстия в зданиях. При обнаружении следов грызунов следует своевременно проводить дератизацию, сообщили в пресс-службе учреждения.