В Красноярске обработали от грызунов более 30 тыс. кв. м складов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» провели дератизацию складских помещений на общей площади более 32 тыс. кв. м.
Как сообщил начальник профильного отдела Александр Шустов, в работе использовались препараты, эффективные против мышевидных грызунов, которые представляют угрозу для зерна и продукции его переработки при хранении.
Мероприятия направлены на защиту сельхозпродукции и предотвращение распространения вредителей в местах хранения и на прилегающих территориях. Специалисты отмечают, что пик размножения грызунов приходится на весну, а их массовое перемещение в склады — на осенний период.
В качестве профилактики рекомендуется регулярно очищать территории от мусора и отходов, устранять источники влаги, а также заделывать щели и отверстия в зданиях. При обнаружении следов грызунов следует своевременно проводить дератизацию, сообщили в пресс-службе учреждения.