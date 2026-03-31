В Солонцах построят более 20 километров водопроводных сетей за 250 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Солонцы в этом году приступят к строительству разводящих сетей водопровода общей протяженностью 24 километра.
Муниципальный контракт по итогам торгов заключен с подрядной организацией из Кемеровской области, стоимость работ составляет 250 млн рублей. Финансирование предусмотрено в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Новые сети проложат на нескольких улицах поселка, включая Содружества, Свободную, Курскую, Победы, Юности, Изумрудную и Рябиновую. В рамках проекта также планируется устройство почти 300 колодцев. Завершить работы намерены осенью текущего года.
«Строительство сетей водоснабжения и водоотведения на территории большого Красноярска — один из запросов жителей на встречах в районах и в соцсетях. Сейчас службы формируют список потребностей для строительства этой инфраструктуры, после будет разработана и скорректирована единая схема водоснабжения и водоотведения города. Реализацию разделим на этапы, и будем изыскивать финансирование», — отметил Сергей Верещагин, глава Красноярска.