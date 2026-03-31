Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ботсад Алматы переходит на новый режим работы

Администрация Главного ботанического сада (ГБС) Алматы выступила с важным заявлением к посетителям, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Так, согласно уведомлению, с 1 апреля ботсад переходит на летний режим работы.

Теперь он будет открыт для гостей ежедневно с 09:00 до 20:00.

Сотрудники сада таже обращают внимание, что касса работает с техническим перерывом с 15:00 до 15:30.

Также идет существенное напоминание: первый понедельник каждого месяца является санитарным днем.

В отдельных случаях он может быть перенесен — например, если совпадает с праздничной датой или по техническим причинам.

