У актрисы из «Ривердейла» Алеи О’Ши обнаружили рак мозга в 25 лет

Австралийская актриса Алеа О’Ши, известная по сериалу «Ривердейл», сообщила, что у нее диагностировали рак мозга. В личном блоге она призналась, что последние недели стали для нее тяжелыми из-за резкого ухудшения самочувствия.
По ее словам, первые симптомы появились около шести недель назад — это были проблемы с речью, неровная улыбка и головные боли, которым она сначала не придала значения. Позже состояние ухудшилось: у нее началось онемение пальцев, которое распространилось на руку и ногу.
После обращения к специалисту актрису направили на МРТ, где выявили заболевание. Сейчас она готовится к операции, при этом врачи предупредили о возможных осложнениях, включая паралич.
О’Ши подчеркнула, что сохраняет оптимизм. Она пообещала открыто рассказывать о лечении, а также поблагодарила подписчиков за поддержку и сказала, что их внимание помогает ей справляться с ситуацией.
