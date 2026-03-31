Подросток из Хабаровска «пошутил» о теракте и отправится в колонию на 5 лет

В Хабаровске Первый Восточный окружной военный суд признал несовершеннолетнего жителя Хабаровска виновным в участии в террористической организации и ложных сообщениях о терактах, — сообщает ТАСС.
В 2024 году он позвонил в школу и заявил о якобы заложенной бомбе. В следующем году подросток вступил в запрещённую организацию, переписывался с её представителем и за деньги рассылал электронные письма с угрозами взрывов в адрес администрации города и других органов власти.
Суд учёл все обстоятельства, и подросток полностью признал свою вину. В итоге ему назначили пять лет лишения свободы и штраф 30 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.