Сложные операции стали доступны приморцам по полису ОМС

Жители Приморья получили доступ к высокотехнологичной медицинской помощи без дополнительных затрат, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как рассказали в региональном правительстве, во Владивостоке врачи многопрофильного клинического центра (поликлиника № 6) начали проводить сложные хирургические вмешательства по полису ОМС. Речь идет, в том числе, об операциях урологического профиля, которые ранее приходилось ждать месяцами или оплачивать в частных клиниках.

Расширение возможностей стало результатом модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», реализуемого при поддержке президента России Владимира Путина. В 2025 году операционный блок учреждения оснастили современной лапароскопической стойкой и новым хирургическим оборудованием, что позволило врачам выйти на принципиально иной уровень оказания помощи.

Первым пациентом, которому провели малоинвазивную операцию с использованием новой техники, стал ветеран специальной военной операции. У мужчины во время планового обследования выявили кисту почки. После комплексной диагностики его госпитализировали, и команда врачей выполнила лапароскопическое удаление образования.

Как отметил уролог высшей категории Алексей Руднев, операция прошла успешно, с минимальной травматичностью для пациента. Уже через пять дней после вмешательства мужчина был выписан и продолжил восстановление амбулаторно.

Как рассказали врачи, использование современных малоинвазивных технологий существенно сокращает сроки реабилитации и снижает риски осложнений. Более того, пациенты центра могут пройти полный цикл лечения, от операции до восстановления, в одном учреждении под наблюдением профильных специалистов.

Отметим, что за прошлый год в поликлинике выполнили сотни операций по хирургии, урологии, травматологии, сосудистой и челюстно-лицевой хирургии, а также другим профилям.