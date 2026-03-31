Парк «Каменка» в Новосибирске достроят в 2026 году

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на оперативном совещании с главами районных администраций обозначил планы по благоустройству городских пространств. Особое внимание — парку «Каменка», который обещают достроить в 2026 году. «В прошлом году мы запустили программу, которую условно назвали “10 тысяч деревьев”, всего в городе высадили свыше 32 тысяч деревьев и кустарников. Во многих аспектах проходили эту дорогу впервые, и завершили успешно. Получили много положительных отзывов от жителей. К работе присоединились волонтеры, предприниматели», — отметил градоначальник. Он добавил, что на качественно новый уровень перевели работу муниципального питомника: там высажено 40 тысяч новых растений, из них 3,5 тысячи в этом сезоне пойдут на благоустройство городских территорий.