Обязательный второй иностранный язык могут ввести в российских школах

Минпросвещения планирует ввести в российских школах дополнительную обязательную дисциплину — второй иностранный язык. Соответствующая информация следует из проекта приказа ведомства.

До этого совет министерства по федеральным образовательным стандартам общего и среднего образования (СПО) одобрил проект ФГОС. Введение стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года, передает ТАСС.

Ранее в ведомстве разработали новый стандарт для 10−11-х классов. Руководитель института имени В. С. Леднева Максим Костенко отметил, что изменения вступят в силу с 1 сентября 2027 года.

Кроме того, 20 марта глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство направило в Минцифры предложение включить образовательные сайты и цифровые сервисы в белые списки.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, в свою очередь, выступил с инициативой изменить формат работы классных руководителей в школах, превратив их в наставников и освободив от преподавания предметов.

Ведомство также разослало по школам новый план, как бороться с конфликтами в школе. «Вечерняя Москва» спросила у психологов, действительно ли он будет работать.