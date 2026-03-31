По всей Челябинской области фиксируются перебои с вывозом мусора, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
На некоторых территориях проблема приобрела затяжной характер — южноуральцы просят о помощи губернатора. Так, жители дома 46-А по улице Каслинская написали в соцсетях, что мусор с их контейнерной площадки не вывозится неделями, а дети и различные асоциальные элементы разносят его по дворам. Со сходом снега это создает пожароопасную ситуацию.
Ранее в ЦКС срывы с вывозом отходов объясняли затруднениями проезда спецмашин к контейнерным площадкам из-за снежных завалов и припаркованными возле них частными автомобилями. В феврале 2026 года сообщалось, что в Челябинском кластере из-за снегопадов перевозчики около 2 тысяч раз не смогли своевременно подъехать к контейнерам.
В марте 2026 года министерство экологии региона прямо связывало проблемы с вывозом мусора с резким потеплением и таянием снега. Антирейтинг проблемных адресов в 2025 году возглавила площадка в Челябинске на проспекте Ленина, 64, где мусоровозы столкнулись с помехами на пути 151 раз.
По заявлению министерства экологии Челябинской области, ситуация находится под контролем. Информация о проблемных локациях передаётся в управляющие компании, администрации муниципалитетов и Государственную жилищную инспекцию для оперативного решения проблем.
Накануне Центр коммунального сервиса запретил складировать мусор с субботников в контейнерные баки.