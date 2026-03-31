МВД назвало страну, откуда в Беларусь прибыла почти половина трудовых мигрантов

Стало известно, из какой страны в Беларусь прибыла почти половина трудовых мигрантов. Подробнее газете «На страже» рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Иван Новиков.
Так, за последние пять лет количество въезжающих в Беларусь трудовых мигрантов выросло примерно в 3,5 раза. В 2025 году свыше 48 тысяч иностранных работников работали у более чем девяти тысяч белорусских нанимателей. Число трудовых мигрантов продолжает расти.
При этом привлекать трудовых мигрантов работодателям стало проще после расширения перечня профессий, по которым могут работать иностранцы без спецразрешения.
По данным МВД, почти половина, или 48%, приехавших в Беларусь работников — граждане Туркменистана (23 тысячи 50 человек). В пятерку лидеров входят также Россия (4677), Украина (4389), Узбекистан (3618) и Китай (3438 граждан).
Ранее сообщалось, что число трудовых мигрантов в Беларуси выросло с 21 до 32 тысяч за 2025 год.