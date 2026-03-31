МВД назвало страну, откуда в Беларусь прибыла почти половина трудовых мигрантов

Так, за последние пять лет количество въезжающих в Беларусь трудовых мигрантов выросло примерно в 3,5 раза. В 2025 году свыше 48 тысяч иностранных работников работали у более чем девяти тысяч белорусских нанимателей. Число трудовых мигрантов продолжает расти.