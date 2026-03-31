Сын политика Сергея Сокола назначен вице-мэром Дивногорска

27-летний Александр Сокол, сын бывшего заместителя губернатора Красноярского края, занял пост вице-мэра Дивногорска. Об этом сообщает телеграм-канал «Борус».
На официальном сайте Администрации Дивногорска в графе сотрудников числится фото чиновника, однако на момент публикации новости, его должность не указана, отмечает корреспондент krsk.aif.ru.
Известно, что Александр Сокол несколько лет назад переехал в Красноярский край, но родился и образование получил в Москве, окончив МГИМО в 2022 году. Там он успел поработать помощником депутата Госдумы, а приехав в Сибирь числился помощником главы города Сосновоборска, а после первым заместителем главы Берёзовского района Красноярска.