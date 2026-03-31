В мэрии назвали адреса в центре Красноярска, где разрешат уличную торговлю с 1 апреля

В Центральном районе Красноярска начинается сезон работы социальных рядов для садоводов и огородников. Торговать можно будет с 1 апреля.
В этом году от горожан поступило порядка 40 заявок. Самыми популярными оказались места на улице Парижской Коммуны, 14. Всего с учетом сменности в районе организовали более 150 мест по восьми адресам:
ул. Дзержинского — ул. Красной Армии, 3; ул. Ленина — ул. Сурикова, 28; ул. Линейная, 105; ул. Парижской Коммуны, 14; ул. Парижской Коммуны, 34 — ул. Ленина, 32; ул. Республики, 43; ул. Чернышевского, 104; ул. Чернышевского, 110.
В этом году администрация организовала на два участка меньше, чем год назад: места на Диктатуры Пролетариата, 31 и Карла Маркса, 133 временно не работают из-за предстоящего благоустройства улиц.
В администрации напоминают, что за торговлю в неположенных местах грозят штрафы — от 500 рублей до 10 тысяч, а в некоторых случаях и изъятие продукции. В прошлом году к ответственности за это нарушение привлекли 38 человек. Главное требование к продавцам — соблюдение чистоты и порядка.
