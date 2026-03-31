17-сантиметровая опухоль: врачи Владивостока спасли пациентку после родов

Врачи Владивостокской клинической больницы № 2 удалили у 37-летней пациентки опухоль правой почки диаметром 17 сантиметров, которая не проявлялась симптомами. Об этом сообщили в Минздраве Приморского края.
Новообразование обнаружили при обследовании после перенесенных медицинских вмешательств. По данным ведомства, опухоль практически полностью заменила здоровую ткань органа.
Случай признали сложным. Врачи учитывали, что незадолго до этого пациентка перенесла кесарево сечение, а также столкнулась с осложнением — скоплением жидкости в легких.
Операцию провели специалисты онкоурологического отделения. Хирургическое вмешательство потребовало дополнительной подготовки из-за состояния женщины.
В Минздраве уточнили, что операция прошла успешно. Пациентку выписали, она находится под наблюдением врачей.
