Новосибирскую область связали электричками с Кузбассом и Омской областью

Министерство транспорта Новосибирской области и Западно-Сибирская железная дорога запустили дополнительные пригородные электропоезда для удобства жителей отдалённых населённых пунктов. Новые маршруты связывают Новосибирскую, Омскую и Кемеровскую области, улучшая транспортную доступность для местных жителей.
С 29 марта введен дополнительный электропоезд № 6342 «Колония — Татарская». Он отправляется из села Ивановка Омской области (станция Колония) в 7:17 и прибывает в Татарск в 8:02. Там пассажиры могут пересесть на поезд № 7142 сообщением «Татарская — Новосибирск», который отправляется в 8:21 и прибывает на станцию Новосибирск-Главный в 14:11.
Заместитель министра транспорта Новосибирской области, Евгений Тюрин, отметил важность того, чтобы жители даже небольших населённых пунктов могли легко добраться до работы, учёбы и медицинских учреждений.
«При составлении расписания в первую очередь учитывался пассажиропоток. Дополнительный электропоезд назначен на утреннее время, в часы пик. Также он удобно стыкуется с электропоездом сообщением “Татарская — Новосибирск”, чтобы люди могли совершить комфортную пересадку и добраться до регионального центра», — отметил чиновник.
Жители Кемеровской области также получили хорошую новость. Электропоезда № 6422/6421 «Новосибирск — Болотная — Новосибирск» продлили маршрут до станции Юрга-1. Этот прямой рейс не осуществлялся с 2009 года. Время в пути от Новосибирска до Юрги составляет около трёх часов, стоимость проезда — 254 рубля, что дешевле альтернативных видов транспорта. Поезда отправляются со станции Юрга-1 в 5:19 и прибывают в Новосибирск в 8:15, а в обратном направлении — в 19:44 и прибывают в 22:40.
Татьяна Картавых