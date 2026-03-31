Новосибирскую область связали электричками с Кузбассом и Омской областью

Жители Кемеровской области также получили хорошую новость. Электропоезда № 6422/6421 «Новосибирск — Болотная — Новосибирск» продлили маршрут до станции Юрга-1. Этот прямой рейс не осуществлялся с 2009 года. Время в пути от Новосибирска до Юрги составляет около трёх часов, стоимость проезда — 254 рубля, что дешевле альтернативных видов транспорта. Поезда отправляются со станции Юрга-1 в 5:19 и прибывают в Новосибирск в 8:15, а в обратном направлении — в 19:44 и прибывают в 22:40.