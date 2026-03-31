До 90% нижегородцев инфицируются вирусом папилломы человека

Инфицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ) охватывает до 80−90% населения Нижегородской области на протяжении жизни, согласно данным, озвученным врачом-онкологом высшей категории и учёным секретарём НИИ клинической онкологии Святославом Зиновьевым в беседе с ИА «НТА-Приволжье».
Специалист отметил, что в подавляющем большинстве случаев, а именно в 90% ситуаций, иммунная система человека успешно борется с вирусом без какого-либо медицинского вмешательства. Зачастую первичное заражение протекает бессимптомно, и выявить наличие ВПЧ возможно лишь посредством полимеразной цепной реакции (ПЦР). Однако, как подчеркнул врач, масштабные скрининговые мероприятия по выявлению вируса не проводятся.
В рамках просветительской деятельности онкологического центра медицинские работники активно информируют близких пациентов о важности вакцинации детей против ВПЧ. Важным событием стало открытие в Кировской области осенью 2025 года первого в Российской Федерации предприятия по производству вакцины от ВПЧ.
Данный препарат уже прошёл регистрацию для применения у взрослых, а с начала 2026 года его разрешили использовать для вакцинации детей, достигших 9-летнего возраста. Предполагается, что после выхода на плановые объёмы производства вакцина будет интегрирована в Национальный календарь профилактических прививок.
