В Омске завершился прием предложений по благоустройству территорий

Администрация Омска опубликовала промежуточные итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Завершен приём предложений по благоустройству территорий от омичей.
Теперь их рассмотрит Общественная комиссия. После этого сформируют окончательный список, который пойдет на народное голосование. До 12 июня омичам предстоит решить, какие территории города благоустроить за счёт федеральных средств в 2027 году.
Всего от жителей поступило 1 021 предложение. От ЦАО — 247. Жители округа чаще всего подавали заявки на благоустройство улицы Красногвардейской. От САО поступило 244 предложения. Лидеры — пространство у Городского дворца творчества по ул. Красный Путь, КДЦ «Первомайский», площади у ОМЦ «Химик» и сквер у театра Любови Ермолаевой.
От КАО поступило 210 заявок. Больше всего жителей говорили о необходимости благоустройства Старого мусульманского кладбища и территории бульвара Космонавтов.
От ОАО — 186 предложений. Жители высказались за благоустройство территории вблизи макета ракеты на Космическом проспекте. От ЛАО — 127 инициатив. Больше всего пожеланий по скверу им. Серова.