Польская пенсионерка врукопашную отбилась от напавшего на нее дикого кабана

В польском городе Воломин под Варшавой 78-летняя женщина отбилась от дикого кабана и сама добралась до больницы. Об этом сообщили в местной полиции. По данным правоохранителей, нападение произошло, когда она гуляла с собакой.

В польском городе Воломин под Варшавой 78-летняя женщина отбилась от дикого кабана и сама добралась до больницы. Об этом сообщили в местной полиции. По данным правоохранителей, нападение произошло, когда она гуляла с собакой.

Кабан выбежал из кустов, повалил женщину на землю и начал кусать. Несмотря на это, пенсионерка не растерялась, кричала, звала на помощь и активно сопротивлялась, что, по словам полицейских, помогло ей выжить.

В госпитале подтвердили, что пострадавшая самостоятельно обратилась за помощью, несмотря на серьезные травмы. Медики зафиксировали у нее множественные ушибы, глубокие укусы и повреждения кожи.

Врачи сообщили, что сейчас жизни женщины ничего не угрожает. Она проходит обследование, в том числе на бешенство, и получает необходимую медицинскую помощь, передает РИА Новости.

До этого медведь напал на американку, которая выгуливала собаку у себя во дворе. Инцидент произошел утром 14 марта в пригороде Лос-Анджелеса у подножия горной гряды Сан-Габриэль. Медведь вышел из леса, внезапно приблизился к женщине и поцарапал ей когтями заднюю поверхность голени.

В мае прошлого года домашняя свинья на самовыгуле напала на школьницу на севере Петербурга. Пострадавшая прошла курс уколов от бешенства и терапию антибиотиками.