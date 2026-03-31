В Перми отменили решение о сносе магазина в Индустриальном районе

Глава администрации Индустриального района Перми издал распоряжение об отмене своего приказа от 18 марта 2026 года, согласно которому планировалось демонтировать продуктовый магазин на улице Леонова, 64. Новый документ был подписан 27 марта и опубликован на сайте городской администрации.
В первом приказе торговый объект в микрорайоне Нагорный признали самовольной постройкой, подлежащей сносу. Однако в ходе проверки установлено, что магазин располагается на территории, принадлежащей жильцам многоквартирного дома. В связи с правилами, утвержденными Пермской городской думой, снос магазина был отменен.
Ответственность и контроль выполнения распоряжения возложена на первого заместителя главы районной администрации.