В пасмурный день кому-то не повезло остаться без света: Где в Кишинёве отключат электричество — публикуем адреса

Массовые отключения света запланированы в столице.
«Premier Energy Distribution» сообщает о перерывах в поставках электроэнергии на 31 марта.
Ботаника:
Ашхабад, 6/1, Минск, 1, 1A, Мунчешть, 168, 170, 999, Пандурилор, 2 — с 10:00 до 15:30.
Буюканы:
Каля Ешилор, 30, 34−36 — с 09:30 до 17:00.
Центр:
Костешть, 1−3, 7, 7A, 4−26, Гривицей, 1−19, 19A, 2−16, Лэмэицей, 1, 1A, 2, 2/2, 4, 12, Мэчиешилор, 1, 5−7, 11/1, 15−21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 2−30, 9999, Мэрэшешть, 7, 11−19, 23−33, 39, 10−14, 20, 24−36, Мэрцишор, 1, 5, 2−8, 14−16, Миорица, 2/1, 10, 10A, 10/2, 12, 14, 16−18, 20/1, 22, 28−32, Рындунеле, 1−29, 2−30, Ровинарь, 1−9, Скиноаса, 1−29, 2−14, 18−24, 24A, Туртуреле, 1−9, 2−6, Вынэторилор, 1−9, 13−27, 27A, 39, 2−6, 10−30, 9999, В. Цепеш, 6, 7, 23 — с 08:50 до 16:30.
Рышкановка:
Студенческая, 17, 21, 25−27 — с 09:20 до 16:00.
Аэродромулуй, 6, 8, 10, 22A, 22B, 15, 15/1−15/9, 17−23, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, пер. 1 Аэродромулуй, 4, пер. 2 Аэродромулуй, 10/1, Д. Рышкану, 1, 1B, 1v, 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 9, Н. Димо, 1, 4/1, Т. Владимиреску, 5, 7, 20, 22, 22A — с 12:00 до 16:00.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
