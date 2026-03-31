Силачи, пощёчины и красотки. Показываем лучшие моменты силового шоу

Соревнования по бодибилдингу — одна из самых зрелищных частей шоу, но и другие состязания были впечатляющими. Чемпионат по пощечинам, к примеру, собрал полные трибуны. В мужских поединках участвовали десять человек. Соперники по очереди наносили друг другу по три удара открытой ладонью в щеку. Главное — устоять и не потерять сознание.