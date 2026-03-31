Хабаровчанам рассказали о вреде работающего во время сна телевизора

Сон с включенным телевизором может грозить проблемами со здоровьем. Об этой опасной привычке предупредила российский невролог Татьяна Хребтова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости.
Эксперт уточнила, что работающий на фоне во время сна человека экран может привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой. Во-первых, мерцающий свет и изменения яркости экрана: на такие изменения мозг реагирует сильнее, чем на стабильный тусклый источник освещения. Во-вторых, звук:
— Звук от телевизора вызывает микропробуждения. Человек их не помнит, но они портят непрерывность сна. Мозг не выключается полностью и частично продолжает обрабатывать значимые сигналы, — подметила невролог.
Таким образом, сон становится плохим. А это происходит регулярно, то вероятны повышение давления и уровня сахара в крови, развитие скрытого воспаления в организме.
— Всё это повышает риск развития инсульта и других проблем с сердечно-сосудистой системой, — говорит эксперт. — Особенно осторожными следует быть людям с гипертонией, диабетом, ожирением, нарушениями липидного обмена, апноэ сна, мерцательной аритмией и курящим.