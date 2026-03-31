Президент Польши получил травму в Далласе: что случилось

Президент Польши Кароль Навроцкий получил травму пальца во время церемонии награждения представителей польской диаспоры в Далласе в США. Подробности инцидента сообщила газета Fakt.
По данным издания, во время мероприятия польский лидер постоянно поглядывал на свой большой палец. Вскоре фотографы заметили, что ему наложили пластырь. Журналисты предполагают, что Навроцкий мог порезаться о булавку одной из медалей, однако точная причина травмы неизвестна. В ходе выступления сам президент также не прокомментировал произошедшее.
Ранее о своей травме, полученной в результате неудачного падения, рассказал президент Литвы Гитанас Науседа. В интервью изданию Made in Vilnius политик признался, что ударился головой о твердую мебель. Пытаясь смягчить удар рукой, Науседа зацепился за другой острый предмет, что вдобавок привело к разрыву мягких тканей и повреждению нерва.