В Пермском крае установлен 13 мартовский температурный рекорд

В Чернушке столбик термометра поднялся до +19,7°С. Это более чем на два градуса выше прежнего достижения (+17,4°С), зафиксированного 27 марта 2008 года в Вае. В Перми также обновлён суточный максимум: температура достигла +14,3°С. Это уже тринадцатый температурный рекорд в нынешнем марте.