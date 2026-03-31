В Пермском крае установлен 13 мартовский температурный рекорд

Абсолютный рекорд температуры воздуха для марта в Пермском крае установлен 30 марта, сообщил в своём телеграм-канале доктор географических наук Андрей Шихов.
В Чернушке столбик термометра поднялся до +19,7°С. Это более чем на два градуса выше прежнего достижения (+17,4°С), зафиксированного 27 марта 2008 года в Вае. В Перми также обновлён суточный максимум: температура достигла +14,3°С. Это уже тринадцатый температурный рекорд в нынешнем марте.
Выше +15°С воздух прогрелся в нескольких населённых пунктах края:
Чернушка +19,7°С;
Лысьва +17,7°С;
Оса +17,7°С;
Ножовка +16,0°С;
Кунгур +15,8°С.
На остальной территории Прикамья температура составила от +11 до +15°С.
В соседней Удмуртии также зафиксированы рекорды: в Сарапуле +19,1°С (прежний рекорд +15,6°С перекрыт на 3,5 градуса), в Ижевске +15,7°С (на 1,3 градуса выше показателя 31 марта 2025 года). Однако, по словам Шихова, этот рекорд может быть обновлён уже 31 марта.