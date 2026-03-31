Показываем лучшие моменты силового шоу

В Красноярске завершился XI Международный фестиваль Siberian Power Show. Около 5000 спортсменов из двух десятков стран, десятки дисциплин. Корреспондент krsk.aif.ru поговорил с президентом Федерации бодибилдинга России, чемпионом мира Александром Вишневским и собрал главные события финала.
«Один из лучших в мире».
Александр Вишневский родился в Красноярске и масштаб фестиваля его впечатляет.
«Это межпланетный уровень, — говорит он. — Если говорить в целом про мультиспортивный фестиваль Siberian Power Show, это, наверное, один из лучших мультиспортивных международных фестивалей, которые есть не только в России, но и в мире».
Организатор проекта, Денис Киюцин, когда‑то был его учеником.
«Мне казалось, что это фантастика, а по факту вот что получилось. Это очень целеустремленный и успешный организатор», — вспоминает Вишневский.
«Основное — это гармоничность. Да, мышечная масса должна быть, но важно, чтобы была еще и эстетика, — поясняет президент федерации. — Узкая талия, пропорции, длина ног и туловища, пропорциональность развития всех групп».
Соревнования по бодибилдингу — одна из самых зрелищных частей шоу, но и другие состязания были впечатляющими. Чемпионат по пощечинам, к примеру, собрал полные трибуны. В мужских поединках участвовали десять человек. Соперники по очереди наносили друг другу по три удара открытой ладонью в щеку. Главное — устоять и не потерять сознание.
Первый поединок завершился нокаутом. Трое участников не довели дуэль до конца — все они вышли на ринг «прямо из зала».
Абсолютным победителем в весе свыше 100 кг стал многократный чемпион фестиваля Анатолий Галушко. В категории до 100 кг — пожарный из Красноярска Никита Дударев, для которого это был первый опыт.
«Считаю, что для победы нужна стойкость. И, конечно, смелость выйти на ринг, — сказал Дударев. — Мои удары были вполсилы. Хотел бы участвовать и в следующем году».
Проклятье разрушено и ангел из Польши.
В финале профессионалов в бодибилдинге первое место занял Дэвид Ндокуро (Нигерия), второе — 53‑летний Эдди Уилсон (Суринам), третье — Михаил Дядюк (Юрга). Ндокуро стал первым абсолютным чемпионом SPS, кто выиграл два раза подряд. Перед приездом он шутил в соцсетях, что разрушит «проклятье SPS» (до него никто не побеждал дважды).
«Это, конечно, была шутка, но я счастлив, что всё получилось», — сказал Ндокуро.
Эдди Уилсон выступал в Красноярске не в первый раз.
«Я постоянно приезжаю сюда, потому что люблю эту обстановку, люблю Сибирь, люблю этих невероятных людей. Да, в этом году мне пришлось добираться три дня, это было тяжело, но долетел», — сказал силач.
В женской категории «Артистик модель» единственные две спортсменки вышли с крыльями. Магдалина Оржеч из Польши — в образе светлого ангела, Екатерина Кулик (Санкт‑Петербург) — властной царицы. Титул абсолютной чемпионки достался польской атлетке.
В фитнес-бикини PRO-карты получили Татьяна Леер (Барнаул) и Анастасия Корзинникова (Иркутск). Третье место — у красноярки Екатерины Илюхиной.
В финале же армрестлинг-турнира симферополец Артём Тайнов получил травму в первом же раунде и выбыл. Победа присуждена москвичу Сергею Токареву. К слову, перед фестивалем белый медведь Ермак из парка «Роев ручей» предсказал победу Тайнову — прогноз не сбылся из‑за досадной травмы атлета.