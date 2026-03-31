Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Еремина отметила 100-летний юбилей

Зинаида Ивановна родилась в деревне Петрушина Владимирской области, воспитывалась в многодетной семье, а в военные годы работала вместе с родителями на предприятии «РУЛОН» в Дзержинске. В 1947 году девушка переехала в Горький, где устроилась на завод «Красная Этна» и на ГАЗ. Ее общий трудовой стаж составляет 39 лет.