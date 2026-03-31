Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Еремина отметила 100-летний юбилей

100-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Зинаида Еремина. Об этом сообщили в администрации Ленинского района.
Зинаида Ивановна родилась в деревне Петрушина Владимирской области, воспитывалась в многодетной семье, а в военные годы работала вместе с родителями на предприятии «РУЛОН» в Дзержинске. В 1947 году девушка переехала в Горький, где устроилась на завод «Красная Этна» и на ГАЗ. Ее общий трудовой стаж составляет 39 лет.
Нижегородка имеет медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войны 1941−1945 годов», а также юбилейные медали в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.
Глава Ленинского района Сергей Лукоянов поздравил Зинаиду Ивановну с днем рождения и подарил ей памятный подарок. Об этом сообщили в районной администрации.
У нее нижегородки есть два сына, пятеро внуков и шесть правнуков.
