Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Еремина отметила 100-летний юбилей

Нижегородка проработала на заводах свыше 39 лет.

100-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Зинаида Еремина. Об этом сообщили в администрации Ленинского района.

Зинаида Ивановна родилась в деревне Петрушина Владимирской области, воспитывалась в многодетной семье, а в военные годы работала вместе с родителями на предприятии «РУЛОН» в Дзержинске. В 1947 году девушка переехала в Горький, где устроилась на завод «Красная Этна» и на ГАЗ. Ее общий трудовой стаж составляет 39 лет.

Нижегородка имеет медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войны 1941−1945 годов», а также юбилейные медали в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

Глава Ленинского района Сергей Лукоянов поздравил Зинаиду Ивановну с днем рождения и подарил ей памятный подарок. Об этом сообщили в районной администрации.

У нее нижегородки есть два сына, пятеро внуков и шесть правнуков.

У нее нижегородки есть два сына, пятеро внуков и шесть правнуков.