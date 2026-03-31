В Биробиджане мужчина украл телефон у администратора отеля

В Биробиджане полицейские раскрыли кражу мобильного телефона по горячим следам.

Источник: Комсомольская правда

В Биробиджане полицейские раскрыли кражу мобильного телефона по горячим следам, как сообщает пресс-служба Полиции Еврейской Автономной Области. Поводом для разбирательства стало заявление администратора местной гостиницы, которая лишилась рабочего гаджета после визита случайного посетителя. Подробнее о деталях происшествия — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Как сообщили в ведомстве, подозреваемым оказался 43-летний горожанин с насыщенной биографией за прошедшие сутки. Незадолго до кражи мужчину задержали за мелкое хулиганство в состоянии сильного опьянения. После оформления административного протокола его отпустили, но домой он не пошел. Зайдя в ближайшую гостиницу, биробиджанец попросил вызвать ему такси. Пока девушка набирала номер, мужчина воспользовался моментом и незаметно забрал телефон.

Сейчас подозреваемый снова находится за решеткой в камере для задержанных. Против него возбуждено уголовное дело по первой части статьи 158 УК РФ. Следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося.

