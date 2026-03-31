В Биробиджане мужчина украл телефон у администратора отеля

Как сообщили в ведомстве, подозреваемым оказался 43-летний горожанин с насыщенной биографией за прошедшие сутки. Незадолго до кражи мужчину задержали за мелкое хулиганство в состоянии сильного опьянения. После оформления административного протокола его отпустили, но домой он не пошел. Зайдя в ближайшую гостиницу, биробиджанец попросил вызвать ему такси. Пока девушка набирала номер, мужчина воспользовался моментом и незаметно забрал телефон.