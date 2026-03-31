В Хабаровске талантливых музыкантов приглашают в оркестр Башмета

В Хабаровске 16 апреля пройдёт национальный отбор во Всероссийский юношеский симфонический оркестр под руководством Юрий Башмет, — сообщает канал «Минкультуры 27 Z».
Прослушивания состоятся на базе Хабаровского краевого колледжа искусств. К участию приглашаются музыканты в возрасте от 10 до 22 лет — учащиеся музыкальных школ, училищ и вузов.
Отбор проходит в рамках масштабного проекта, который охватывает 25 городов России — от Калининград до Дальний Восток.
Всероссийский юношеский симфонический оркестр был создан в 2012 году и за это время выступал в 19 регионах страны и в 12 странах мира. Коллектив принимал участие в церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия чемпионата мира по футболу.
Сегодня оркестр имеет статус государственного учреждения культуры, а его выпускники работают в ведущих симфонических коллективах России.
Подать заявку можно на официальном сайте оркестра.