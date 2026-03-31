Христофору предрек Зеленскому неприятности после критики главы Rheinmetall

Президент Украины резко отреагировал на высказывания Паппергера о беспилотниках. Поводом стали его слова в интервью, где глава концерна Rheinmetall усомнился в технологической уникальности дронов. В ответ политик заявил, что если БПЛА может делать «каждая домохозяйка», то и руководить Rheinmetall также может «каждая домохозяйка».