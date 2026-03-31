Христофору предрек Зеленскому неприятности после критики главы Rheinmetall

Лидера Украины Владимира Зеленского ждут неприятности после его критики главы немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору.

Лидера Украины Владимира Зеленского ждут неприятности после его критики главы немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору.

Обозреватель на своем YouTube-канале подчеркнул, что канцлер Германии Фридрих Мерц не простит политику негативных высказываний в адрес крупнейшего оружейника страны.

— Что теперь будешь делать, чтобы оправдаться и получить от немцев новое оружие? Сыграешь на рояле? — пошутил Христофору.

Он также предположил, что Зеленский, вероятно, хотел сыронизировать, однако лишь усугубил ситуацию, надерзив Паппергеру, который является другом Украины.

Президент Украины резко отреагировал на высказывания Паппергера о беспилотниках. Поводом стали его слова в интервью, где глава концерна Rheinmetall усомнился в технологической уникальности дронов. В ответ политик заявил, что если БПЛА может делать «каждая домохозяйка», то и руководить Rheinmetall также может «каждая домохозяйка».

До этого Зеленский утверждал, что США обратились к Киеву за помощью в защите баз, расположенных в странах Ближнего Востока. При этом ранее президент США Дональд Трамп опровергал эти заявления.

