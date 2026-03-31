Лидера Украины Владимира Зеленского ждут неприятности после его критики главы немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору.
Обозреватель на своем YouTube-канале подчеркнул, что канцлер Германии Фридрих Мерц не простит политику негативных высказываний в адрес крупнейшего оружейника страны.
— Что теперь будешь делать, чтобы оправдаться и получить от немцев новое оружие? Сыграешь на рояле? — пошутил Христофору.
Он также предположил, что Зеленский, вероятно, хотел сыронизировать, однако лишь усугубил ситуацию, надерзив Паппергеру, который является другом Украины.
Президент Украины резко отреагировал на высказывания Паппергера о беспилотниках. Поводом стали его слова в интервью, где глава концерна Rheinmetall усомнился в технологической уникальности дронов. В ответ политик заявил, что если БПЛА может делать «каждая домохозяйка», то и руководить Rheinmetall также может «каждая домохозяйка».
До этого Зеленский утверждал, что США обратились к Киеву за помощью в защите баз, расположенных в странах Ближнего Востока. При этом ранее президент США Дональд Трамп опровергал эти заявления.