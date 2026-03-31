Мэр Воронежа перечислил любимые места в городе

Мэр Воронежа Сергей Петрин назвал любимые в городе места. К таковым чиновник отнес общественные пространства, например, Петровскую набережную.
— Понятно, что еще многое там нужно привести в порядок, но и сделанное впечатляет. В прошлом году было много гостей, которые удивлялись масштабам. Я даже не знаю, в каких городах есть подобные объекты по площади. Первый этап — более 10 гектаров, второй — свыше 20. К третьему пока не приступили, но он составит более 30 гектаров, — поделился в интервью «КП -Воронеж» Сергей Петрин.
Кроме того, в число любимых мэр отнес Центральный парк, набережную Авиастроителей и и парк «Орленок».
— На улице Артамонова тоже замечательная территория. Еще неблагоустроенное место, но там уже есть определенная атмосфера. Жители сами обустроили площадки для выгула собак, пикниковые зоны. В этом году заходим туда. Небольшой объем средств — 25 миллионов федеральных — на устройство дорожки. При этом порядка 80 миллионов будет из программы развития транспортной системы. Очень интересное место.