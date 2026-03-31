В Самаре отремонтировали терапевтическое отделение городской больницы № 5

Жители Самары теперь смогут получать медицинскую помощь в обновленном стационаре городской больницы № 5.

Источник: минздрав Самарской области

В Самаре завершился капитальный ремонт отделения терапии городской больницы № 5.Теперь подразделение отвечает всем санитарным нормам и требованиям безопасности для врачей и пациентов. Об этом сообщили в минздрав Самарской области.

«На время работ людей переводили в другие палаты стационара, чтобы лечение не прерывалось», — говорится в сообщении.

Строители убрали старые деревянные перегородки и поставили новые стены из гипсоблоков. В отделении появились душевые кабины, просторная процедурная и уютный холл для приема пищи. Рабочие полностью обновили внутренние помещения и заменили инженерные сети за счет средств областного бюджета.

Ранее в этом медучреждении Самары уже обновили отделение реанимации, а скоро начнется ремонт поликлиники. Всего в 2026 году в Самарской области планируют привести в порядок 51 медицинский объект.