Почти шесть часов в Воронежской области действовал режим опасности атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА на территории региона сохранялась на протяжении всей ночи 31 марта. Тревожный режим продлился в общей сложности 5 часов 44 минуты. Сигнал об угрозе был дан глубокой ночью, и только к утру жители получили уведомление об отбое.
О начале действия режима в 00:45 сообщил губернатор Александр Гусев. Глава региона призвал воронежцев сохранять спокойствие, отметив, что силы ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки. Жителям рекомендовали следить за оповещениями от МЧС и официальных властей. Официальная отмена режима последовала лишь в 06:29 утра. Сообщений о сбитых над территорией области дронах не поступало.
Кстати, по данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи с 23.00 30 марта до 7.00 31 марта дежурные средства ПВО уничтожили 92 беспилотника над Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тверской областями и Московским регионом.