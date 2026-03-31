Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти шесть часов в Воронежской области действовал режим опасности атаки БПЛА

Тревожный режим отменили 31 марта около половины седьмого утра.

Источник: Комсомольская правда

Опасность атаки БПЛА на территории региона сохранялась на протяжении всей ночи 31 марта. Тревожный режим продлился в общей сложности 5 часов 44 минуты. Сигнал об угрозе был дан глубокой ночью, и только к утру жители получили уведомление об отбое.

О начале действия режима в 00:45 сообщил губернатор Александр Гусев. Глава региона призвал воронежцев сохранять спокойствие, отметив, что силы ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки. Жителям рекомендовали следить за оповещениями от МЧС и официальных властей. Официальная отмена режима последовала лишь в 06:29 утра. Сообщений о сбитых над территорией области дронах не поступало.

Кстати, по данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи с 23.00 30 марта до 7.00 31 марта дежурные средства ПВО уничтожили 92 беспилотника над Брянской, Белгородской, Ленинградской, Курской, Новгородской, Ростовской, Самарской, Смоленской, Орловской, Калужской, Тверской областями и Московским регионом.

