Литва намерена оборудовать полосы контрмобильности на границе с Калининградской областью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны балтийской республики.
Полосы контрмобильности, препятствующие продвижению войск противника вглубь территории страны, Литва построит к концу 2029 года на границе с Калининградской областью, а также Белоруссией. Новые заградительные средства будут уходить от патрульной тропы вглубь территории на 150 метров.
В Литве предусмотрено устройство инженерных сооружений, блокирующих подходы к пограничным постам, перекрывающих автодороги из Белоруссии, противотанковых рвов. В Шакяйском и Вилкавишкском районах, граничащих с Калининградской областью, Минобороны наметило восстановление мелиоративных канав и регенерацию ранее осушенных болот и заболоченных территорий.
В 2026 году на эти цели собираются направить 10 миллионов евро. Всего потребуется 50 миллионов евро, которые намерены выделить из госфонда обороны.
В 2024 году Литва установила «зубы дракона» на границе с Калининградской областью. Заграждения с колючей проволокой появились на мостах в Советске и Дубках.