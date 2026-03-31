Литва намерена оборудовать полосы контрмобильности на границе с Калининградской областью

Полосы контрмобильности, препятствующие продвижению войск противника вглубь территории страны, Литва построит к концу 2029 года на границе с Калининградской областью, а также Белоруссией. Новые заградительные средства будут уходить от патрульной тропы вглубь территории на 150 метров.