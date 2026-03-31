Для жителей СНТ в Ростове изменится схема движения автобуса № 13

С 1 апреля изменится схема движения автобусов маршрута № 13 в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

С 1 апреля в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону изменится схема движения автобусов маршрута № 13. Транспорт будет курсировать между садовыми товариществами и Северным жилым массивом. Об этом предупредили в городской администрации.

Автобусы пойдут по расширенному маршруту: от СНТ «Утро» через улицы 6-ю Престижную, 1-ю Героическую, Обсерваторную, Орбитальную, Институт сервиса, проспекты Космонавтов и Королева, улицы Добровольского и Волкова, после чего вернутся обратно по тому же пути.

Как сказано в сообщении, новая схема позволит жителям садовых товариществ напрямую добираться до школ, детских садов, поликлиник, торговых центров и рынков.

