Для жителей СНТ в Ростове изменится схема движения автобуса № 13

С 1 апреля в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону изменится схема движения автобусов маршрута № 13. Транспорт будет курсировать между садовыми товариществами и Северным жилым массивом. Об этом предупредили в городской администрации.
Автобусы пойдут по расширенному маршруту: от СНТ «Утро» через улицы 6-ю Престижную, 1-ю Героическую, Обсерваторную, Орбитальную, Институт сервиса, проспекты Космонавтов и Королева, улицы Добровольского и Волкова, после чего вернутся обратно по тому же пути.
Как сказано в сообщении, новая схема позволит жителям садовых товариществ напрямую добираться до школ, детских садов, поликлиник, торговых центров и рынков.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!