С 1 апреля в Красноярске начнут работать новые автобусные маршруты

Одним из первых к новому сезону был подготовлен автобусный маршрут № 18, следующий от техникума транспорта и сервиса до микрорайона Верхние Черемушки, через который проходит путь ко многим садоводческим товариществам. Для повышения комфорта жителей города увеличится число автобусов, обслуживающих этот маршрут. С 4 апреля по субботам и воскресеньям будет запущен автобусный маршрут № 40, который отправится от остановки «Техникум транспорта и сервиса» до конечной точки «Полигон». С 13 апреля ежедневно будут введены дополнительные рейсы маршрутов № 18С, 40, 40А, 40С. С учетом пожеланий садоводов, аналогично прошлогодней практике, начиная с 13 апреля, в течение весны и лета некоторые рейсы маршрута № 19 будут продлеваться от конечного пункта до садоводческого товарищества «Южное». С 17 апреля откроются обновленные автобусные маршруты под номерами 35 и 36, теперь соединяющие город с поселком Геологов станции Минино. До настоящего момента данные линии имели номера 136 и 136К и считались пригородными маршрутами. Отныне обслуживание указанных направлений на территории большого Красноярска возьмет на себя пятое автотранспортное предприятие.