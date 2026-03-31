Глава МИД Финляндии Валтонен заявила об испорченном из-за дронов ВСУ выходном

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призналась, что появление украинских дронов в воздушном пространстве страны принесло ей только проблемы.
Валтонен рассказала, что в её расписании на выходных «ничего не было запланировано, но внезапно весь день ушёл на охоту за беспилотниками».
По её словам, удивления появлению БПЛА не было. Она отметила, что на прошлой неделе в Прибалтике уже были замечены украинские дроны, поэтому их появление в Финляндии стало лишь делом времени.
«Удивление не было стопроцентным, но мы не могли знать, когда и как это произойдёт», — сказала глава внешнеполитического ведомства в интервью газете Iltalehti.
Напомним, украинские дроны упали в районе финского города Коувола. Генерал-майор ВВС Финляндии Тимо Херранен заявил, что БПЛА не были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО), поскольку не признаны представляющими угрозу.
При этом ранее финский премьер-министр Петтери Орпо назвал случившейся инцидент нарушением территориальной целостности страны. Еврокомиссия выразила серьезную обеспокоенность из-за такого инцидента.