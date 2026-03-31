Красноярец незаконно приватизировал землю

В Красноярске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении земельного участка площадью 660 кв. м.
По информации надзорного ведомства, весной 2025 года в прокуратуру обратилась жительница Красноярска. По словам женщины, сосед оформил в собственность земельный участок, который раньше числился общим и приватизации не подлежал. Красноярка с супругом владеет землей в одном из садовых товариществ, но администрация отказала им в расширении границ из-за наличия статуса земель общего пользования.
«Прокурорская проверка вскрыла нарушения. Спорный участок был поставлен на кадастровый учет в апреле 2025 года на основании свидетельства о праве постоянного пользования землей 1993 года, выданного комитетом по земельным ресурсам Красноярска для ведения садоводства в СНТ “Ручеек”. Однако в муниципальных и краевых архивах сведений о выдаче этого документа не нашлось. Более того, свидетельство с таким же номером уже использовано другим садоводом в границах СНТ “Ручеек” — его наследники оформили право собственности по решению суда», — уточнили в прокуратуре.
Новый участок оказался за пределами товарищества, в зоне земель общего пользования. Имя владельца отсутствует в списках землепользователей СНТ «Ручеек» и соседнего СНТ «Роев Ручей-1». Соседка заявительницы ранее пыталась расширить свой участок, но администрация отказала, ссылаясь на запрет приватизации проездов и зон общего назначения.
Кадастровый инженер при подготовке межевого плана на место не выехал и взял за основу координаты от заявителя. Росреестр также зарегистрировал право без визуальной проверки.
Прокурор обратился в суд с иском об оспаривании регистрации. Суд удовлетворил иск и вернул землю в муниципальную собственность, исключив право собственности из Единого государственного реестра недвижимости.
За хищение земельного участка с использованием подложного документа при оформлении на него права частной собственности по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Расследование на контроле надзорного ведомства.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.