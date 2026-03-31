Ночью в Комсомольске полностью выгорел ангар с грузовиками и техникой

В ночь на 31 марта в Комсомольске-на-Амуре на Северном шоссе загорелся ангар площадью 450 квадратных метров, сообщает канал МЧС Хабаровского края.
В результате частично обрушилась кровля, а внутри огонь полностью уничтожил два грузовых автомобиля, технологическое и офисное оборудование.
Пожар удалось ликвидировать за 4 часа 54 минуты. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.
