Ветераны получат ежегодную выплату ко Дню Победы в апреле

В фонде уточнили, что средства каждому ветерану будут доставлены банками или почтой в соответствии с установленным графиком.
Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей. Она предусмотрена для тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.
Согласно указу, выплату получают ветераны, которые в годы войны служили в действующей армии или стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья либо заболевания, полученных в районах боевых действий.
Также право на нее имеют те, кто участвовал в боевых операциях, выполнял специальные задания в воинских частях действующей армии, в тылу противника или на территориях иностранных государств, а также по ряду других оснований.
Отмечается, что выплата распространяется не только на ветеранов, проживающих в России, но и на участников Великой Отечественной войны, которые живут в странах Балтии — Эстонии, Латвии и Литве.
Председатель Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что ветеранам и их родственникам не потребуется подавать заявления или обращаться в ведомства: выплаты будут перечислены автоматически в апреле или мае на основании имеющихся у фонда данных.