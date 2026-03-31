УрФУ вошел в рейтинг лучших вузов России по версии Forbes

Уральский федеральный университет (УрФУ) вошел в рейтинг лучших вузов России по версии Forbes.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УрФУ, университет оказался на 16-м месте. Исследование учитывает качество нетворкинга, репутации у работодателей, международное признание вуза, академическую среду и число миллиардеров среди выпускников.

«Для нас попадание в рейтинг Forbes — это подтверждение тезиса о том, что университет развивается как современная образовательная и научная экосистема. УрФУ традиционно силен в подготовке специалистов, способных строить профессиональные связи, работать в разных отраслях и добиваться значимых результатов. То, что мы заняли второе место среди нестоличных вузов, показывает: сильное образование возможно не только в столицах, и мы последовательно это доказываем», — отметил ректор Уральского федерального университета Илья Обабков.

Напомним, на прошлой неделе министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков представил членам ученого совета УрФУ Илью Обабкова в качестве нового ректора вуза.

Узнать больше по теме
Валерий Фальков: биография министра образования РФ и экс-ректора ТюмГУ
В 2025 году в РФ стартует реформа высшего образования. Последнюю утвердил глава Минобрнауки России Валерий Фальков: с ее помощью чиновник планирует повысить качество подготовки специалистов для отечественных отраслей экономики. Собрали ключевую информацию о министре образования и его квалификации.
Читать дальше