«Волжаночка‑ГРАСС» готовится к решающей серии

Волгоградские волейболистки из команды «Волжаночка‑ГРАСС» готовятся к новому этапу чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б». После полуфинального турнира в Орле, где команда заняла третье место, подопечные Александра Чернова продолжат борьбу в финальном турнире за места с 11‑го по 15‑е.
С 22 по 26 апреля 2026 года волейболистки соберутся в Перми — именно этот город примет заключительный этап соревнований в данной категории. Матчи пройдут в спорткомплексе СШОР «Академия ИВС» — домашней арене одной из участниц турнира.
Турнир пройдёт по классической круговой системе в один круг. Это значит, что каждая из пяти команд сыграет с каждой ровно один раз. Такой формат требует от коллективов максимальной концентрации в каждом матче: нет права на ошибку или «отложенный реванш». Каждая партия, каждое очко будут иметь значение в борьбе за итоговое место.
За четыре игровых дня команды проведут серию напряжённых матчей, где тактика, выносливость и командный дух выйдут на первый план. Круговой формат не прощает расслабленности: даже одна неудачная игра может стоить места в турнирной таблице.
«Волжаночке‑ГРАСС» предстоит сразиться с четырьмя соперницами, каждая из которых имеет свои сильные стороны:
«Искра» (Самара) — команда с традициями, известная своей игровой дисциплиной и умением выстраивать надёжную защиту. Самарские волейболистки всегда борются до последнего мяча, что делает встречи с ними особенно сложными.
СШОР «Академия ИВС» (Пермь) — хозяйки турнира. Они получат поддержку родных трибун. Пермская команда славится сбалансированным составом: опытные игроки ведут за собой молодых перспективных волейболисток, создавая опасный микс опыта и амбиций.
«Динамо‑Уфимочка‑2» (Салават) — фарм‑клуб именитой «Динамо‑Уфимочки». Уфа традиционно делает ставку на молодых игроков, давая им возможность проявить себя на уровне Высшей лиги «Б». Это команда с агрессивной подачей и быстрой атакой, способная удивить любого соперника.
«Красные крылья» (Таганрог) — коллектив с богатым опытом выступлений в лиге. Волейболистки из Таганрога известны своей тактической гибкостью и умением подстраиваться под стиль соперника. Их универсальность делает их опасным противником в любом матче.
Каждая из этих команд будет стремиться показать лучший волейбол, чтобы занять как можно более высокую позицию в итоговой классификации. «Волжаночке‑ГРАСС» предстоит проявить все свои лучшие качества, чтобы добиться успеха в этой непростой компании.
Александр Веселовский.
Фото: Волжаночка-ГРАСС.