Дуров осудил Apple за блокировку VPN в России

Основатель Telegram Павел Дуров выступил в X с критикой американской корпорации Apple из-за блокировки VPN-приложений в российском App Store.
«Это не круто, Apple», — написал он.
VPN (Virtual Private Network) — это технология, которая создает зашифрованный «тоннель» для интернет-трафика. Когда пользователь подключается к VPN, его данные отправляются сначала на удаленный сервер, а затем — в интернет.
С 2017 года в России VPN-сервисам и анонимайзерам предписывается ограничивать доступ к информации из реестра запрещенной. Если владельцы сервисов не выполняют требование, РКН блокирует их самих. В марте 2024-го вступили в силу поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые запретили распространение информации о способах доступа к заблокированным сайтам. Роскомнадзор по итогам 2025 года заблокировал 439 VPN-сервисов в России.
Издание Appleinsider сообщило накануне, 30 марта, что Apple удалила из российского App Store сразу несколько популярных VPN — Streisand, V2Box, v2RayTun и Happ. Теперь они недоступны для скачивания с российских аккаунтов, при попытке загрузить VPN система показывает ошибку — приложение недоступно в вашем регионе. Всего из этого магазина удалено более двух десятков подобных приложений.
По словам разработчиков v2RayTun, в своем письме Apple заявила, что приложение удалено по требованию Роскомнадзора, поскольку «оно содержит контент, который является незаконным в России».
Материал дополняется.