Студентка-сирота в Воронеже добилась положенных выплат через полгода после поступления

Педагогический колледж отказывал девушке в государственном обеспечении, несмотря на ее законное право на социальные гарантии.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже педагогический колледж обязали выплатить задолженность и предоставить льготы студентке-сироте. Учебное заведение более полугода отказывало девушке в положенном по закону государственном обеспечении. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 30 марта.

Нарушения вскрылись после обращения опекуна несовершеннолетней в надзорное ведомство. Выяснилось, что девушка поступила в колледж в сентябре 2025 года. Несмотря на ее статус сироты, администрация учебного заведения в течение нескольких месяцев неоднократно отклоняла просьбы о зачислении на полное гособеспечение, лишая ее законной финансовой поддержки.

После вмешательства прокуратуры права студентки были восстановлены. Колледж выплатил все причитающиеся средства и официально оформил девушку на полное содержание. Теперь она будет получать социальные гарантии и выплаты вплоть до окончания обучения.