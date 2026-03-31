Студентка-сирота в Воронеже добилась положенных выплат через полгода после поступления

В Воронеже педагогический колледж обязали выплатить задолженность и предоставить льготы студентке-сироте. Учебное заведение более полугода отказывало девушке в положенном по закону государственном обеспечении. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 30 марта.
Нарушения вскрылись после обращения опекуна несовершеннолетней в надзорное ведомство. Выяснилось, что девушка поступила в колледж в сентябре 2025 года. Несмотря на ее статус сироты, администрация учебного заведения в течение нескольких месяцев неоднократно отклоняла просьбы о зачислении на полное гособеспечение, лишая ее законной финансовой поддержки.
После вмешательства прокуратуры права студентки были восстановлены. Колледж выплатил все причитающиеся средства и официально оформил девушку на полное содержание. Теперь она будет получать социальные гарантии и выплаты вплоть до окончания обучения.