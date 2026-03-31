Студентка-сирота в Воронеже добилась положенных выплат через полгода после поступления

Нарушения вскрылись после обращения опекуна несовершеннолетней в надзорное ведомство. Выяснилось, что девушка поступила в колледж в сентябре 2025 года. Несмотря на ее статус сироты, администрация учебного заведения в течение нескольких месяцев неоднократно отклоняла просьбы о зачислении на полное гособеспечение, лишая ее законной финансовой поддержки.