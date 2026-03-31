Районы Беларуси продолжают определяться с днями трезвости

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Власти Миорского района Витебской области, а также трех районов Могилевской области — Славгородского, Климовичского и Краснопольского — определились с датами проведения антиалкогольных акций «День трезвости», соответствующие решения райисполкомов опубликованы во вторник на Национальном правовом интернет-портале.
Так, на территории Миорского района продажа алкогольных напитков будет ограничена с 00:00 до 24:00 7 апреля, 23 мая, 12 июня на выпускные вечера в школах, 1 сентября на День знаний, а также 3 октября на Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом.
Эти ограничения не распространяются на реализацию спиртных напитков в магазинах для проведения ритуальных, юбилейных или свадебных мероприятий, а также на розлив в объектах общепита.
В Славгородском и Климовичском районах дней трезвости будет три — 23 мая, 12 июня и 1 сентября. В эти дни алкоголь будет не купить в течение суток.
На территории Краснопольского района антиалкогольные акции пройдут 23 мая, 12 июня, 1 сентября и 14 октября. В эти дни алкогольные напитки не будут продаваться с 00:00 до 24:00.
Но также есть исключения — ограничения не распространяются на реализацию алкогольных напитков магазинами этим регионов для проведения ритуальных обрядов и свадебных торжеств, а также объектами общественного питания на розлив.
Ограничения уже были.
Власти районов Могилевщины первыми приступили к определению дней трезвости текущего года.
Так, с днями трезвости самыми первыми традиционно определились власти Круглянского района. В этом регионе продажа спиртных напитков будет ограничена в течение суток 7 февраля и 1 сентября, также 13 июня, когда у школьников будут проводиться выпускные вечера.
В Бобруйске антиалкогольные акции пройдут 26 марта, 12 июня, 27 августа и 26 ноября с 00:00 до 24:00.
Также даты проведения дней трезвости назначили власти Шкловского, Мстиславского, Горецкого, Бобруйского, Глусского, Быховского, Дрибинского и Костюковичского районов Могилевщины.