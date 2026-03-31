В Красноярске с 1 апреля начнут ходить «дачные» автобусы

В Красноярске с 1 апреля начинают работу сезонные дачные автобусные маршруты.
Первым к перевозкам подготовили маршрут № 18 «Техникум транспорта и сервиса — микрорайон Верхние Черемушки», где расположено много садовых обществ. Для удобства горожан количество машин на линии увеличат.
С 4 апреля по выходным запустят маршрут № 40 от «Техникума транспорта и сервиса» до «Полигона». С 13 апреля в ежедневном режиме добавятся маршруты № 18С, 40, 40А и 40С. По просьбам дачников с 13 апреля часть рейсов маршрута № 19 продлят до садового общества «Южное».
С 17 апреля начнут работу маршруты № 35 и № 36 до поселка Геологов станции Минино. Раньше они обозначались номерами 136 и 136К и считались пригородными. Теперь эти направления будет обслуживать автотранспортное предприятие № 5.
Количество дачных маршрутов будут увеличивать постепенно, по мере установления тепла и роста пассажиропотока. Уточнить расписание можно в Центральной диспетчерской службе по телефону 256−84−00 или на портале «On-line маршрут Красноярск».
