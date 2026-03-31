Россияне рассказали о готовности к подработке в такси

В сложной экономической ситуации около 6,8% опрошенных граждан рассматривают подработку в такси или на личном автомобиле в частных перевозках как реальный источник дополнительного дохода, показало аналитическое исследование Объединения самозанятых России (ОСР) (есть у РБК).
По данным исследования, около 40% россиян считают подработку необходимой. Особо высок интерес к подработке среди граждан старше 35 лет.
18% россиян отмечают, что зарплаты хватает только на самое необходимое. Для них такси — способ сохранить привычный уровень жизни, а не улучшить его;
33% опрошенных отметили, что не удовлетворены работой общественного транспорта, особенно в малых городах и селах;
61% респондентов считают, что частные водители могут решить эту проблему.
При этом ОСР указывает, что количество поездок на такси в крупных городах сократилось на 5−10%, а стоимость поездок растет из-за недостатка водителей — например, рост в Москве в 2025 году составил 30,8%.
Однако эксперты подчеркивают, что действующий федеральный закон № 580-ФЗ «О такси» создает серьезные препятствия для легальной работы частных водителей, фактически блокируя этот канал заработка.
В России с 1 марта начал действовать закон, который устанавливает требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Он обязывает использовать в таксопарках только автомобили, произведенные в России — с высокими баллами по локализации — или выпущенные по специнвестконтрактам. Для включения автомобиля в реестр такси необходимо соблюсти хотя бы одно из требований.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.