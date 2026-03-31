Россияне рассказали о готовности к подработке в такси

В России с 1 марта начал действовать закон, который устанавливает требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Он обязывает использовать в таксопарках только автомобили, произведенные в России — с высокими баллами по локализации — или выпущенные по специнвестконтрактам. Для включения автомобиля в реестр такси необходимо соблюсти хотя бы одно из требований.