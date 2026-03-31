Нижегородцы поздравили «Минск-Новости» с 25-летием

Агентство «Минск-Новости» было создано в 2001 году и сегодня объединяет печатные и цифровые ресурсы, оставаясь одним из ключевых источников информации о жизни столицы Беларуси. Ключевым событием юбилейных мероприятий стал круглый стол в Минске, где подвели итоги работы агентства за четверть века. Участники обсудили трансформацию городских медиа, роль цифровых платформ и требования к журналистике в условиях высокой конкуренции за внимание аудитории. Отдельный блок дискуссий был посвящен развитию муниципальных СМИ и взаимодействию с жителями. Эксперты также рассмотрели вопросы медиапотребления, доверия к источникам информации, а также перспективы использования новых технологий — от мультимедийных форматов до элементов искусственного интеллекта в редакционной работе.