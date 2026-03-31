Нижегородцы поздравили «Минск-Новости» с 25-летием

Агентство «Минск-Новости» отметило 25-летие со дня основания. В юбилейных мероприятиях приняли участие представители нижегородской медиагруппы НОИЦ — давнего партнера минских коллег. В столице Белоруссии прошло сразу несколько событий, объединивших представителей медиасообщества, органов власти и партнерских редакций.
Агентство «Минск-Новости» было создано в 2001 году и сегодня объединяет печатные и цифровые ресурсы, оставаясь одним из ключевых источников информации о жизни столицы Беларуси. Ключевым событием юбилейных мероприятий стал круглый стол в Минске, где подвели итоги работы агентства за четверть века. Участники обсудили трансформацию городских медиа, роль цифровых платформ и требования к журналистике в условиях высокой конкуренции за внимание аудитории. Отдельный блок дискуссий был посвящен развитию муниципальных СМИ и взаимодействию с жителями. Эксперты также рассмотрели вопросы медиапотребления, доверия к источникам информации, а также перспективы использования новых технологий — от мультимедийных форматов до элементов искусственного интеллекта в редакционной работе.
В Минской городской ратуше состоялась выставка, посвященная истории агентства: архивные фотографии, первые выпуски изданий, материалы о наиболее значимых городских событиях, освещенных журналистами «Минск-Новости». Гости смогли проследить, как менялись подходы к подаче информации и визуальному оформлению контента. К юбилейным мероприятиям присоединились партнеры и коллеги агентства из России. В числе гостей — председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, председатель Совета директоров газеты «Комсомольская правда» и генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир мамонтов, а также представители нижегородской медиагруппы НОИЦ. Коллеги из городов-побратимов связывают годы профессионального взаимодействия и совместных проектов.
С поздравлением выступил заместитель генерального директора ГАУ НО «НОИЦ» Роман Фильцов. Он отметил высокий уровень работы минских журналистов, их способность выстраивать доверительный диалог с аудиторией и точно чувствовать запросы горожан. В качестве подарка минчанам была подготовлена объемная художественная композиция: на ней изображена карта двух стран и лыжи с логотипами «Минск-Новости» и НОИЦ, объединенные слоганом «Партнерство на полной скорости». «Можно, конечно, двигаться и на одной лыжине, но это неудобно и медленно. Гораздо эффективнее — на двух, — отметил Роман Фильцов. — Поэтому давайте двигаться дальше вместе, сохраняя традиции классической журналистики и используя возможности новых медиа».
Юбилейные мероприятия стали не только поводом подвести итоги, но и площадкой для профессионального диалога. В центре внимания — поиск новых форматов работы с аудиторией и укрепление роли городских СМИ как инструмента обратной связи между жителями и властью.